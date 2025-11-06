太子集團涉嫌在台洗錢逾45億！ 天旭負責人王昱棠等3人收押、1人交保

法務部調查局台北市調查處向台北地方法院聲請扣押財產高達45億餘元，其中包含豪車、不動產等。（取自調查局官網）

在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團，涉嫌在台灣洗錢，檢調發動首波大搜索，4日兵分47路，拘提了25人，北院今（6）日16時10分召開羈押庭，晚間裁定天旭國際科技負責人王昱棠、幹部李守禮與邱子恩收押禁見，幹部涂又文則30萬交保，限制住居。

美國司法部10月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁，多個據點藏身台灣。

廣告 廣告

就在昨天，檢警兵分47路全台大搜索，拘提25人。法務部調查局指出，本案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，法務部調查局台北市調查處此前已彙整資料由檢方向台北地方法院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，台灣台北地方法院已刑事裁定准予扣押在案。

辜淑雯移送複訊後，在今日凌晨裁定羈押禁見，另外，北院今（6）日16時10分召開羈押庭，晚間裁定王昱棠、幹部李守禮與邱子恩收押禁見，幹部涂又文則30萬交保，限制住居。

更多鏡週刊報導

太子集團在台洗錢網崩塌 人資女主管辜淑雯凌晨遭羈押禁見

太子集團涉嫌在台洗錢逾45億！ 天旭公司負責人王昱棠等5幹部遭聲押禁見

惡劣至極！不明人士冒充謝侑芯家屬領遺體 遭大馬警方識破驅離