太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光驚見「這超狂款式」

社會中心／徐詩詠報導

柬埔寨太子集團在台公司日前被查出涉嫌洗錢，金額高達45億元。該集團透過境外不法所得，購置位於北市豪宅「和平大苑」房產與多部名車，其中驚見麥拉倫稀有車款 McLaren Senna，該車以已故F1傳奇冠軍車手冼拿（Ayrton Senna） 命名，要價逾1億台幣，且並非有錢就能買到。









太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光「驚見F1傳奇命名」超猛款式

太子集團購入的豪車遭警調查扣。（圖／調查局提供）

調柴局發現，太子集團為了藏匿跨國犯罪所得，透過在台成立多間公司進行洗錢。查扣項目包括18筆不動產、26輛豪車，其中北市指標豪宅「和平大苑」該集團就購入11戶。豪車方面，包括市價1.6億「馬王」法拉利、市價2億的「山豬王」布加迪、市價1億的麥拉倫，以及市價8千萬台幣的保時捷918，光是上述4輛車總價值就突破5億元。

廣告 廣告





太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光「驚見F1傳奇命名」超猛款式

太子集團被查扣豪車多達26輛。（圖／調查局提供）值得一提的是，該輛白色麥拉倫款式為McLaren Senna，是為了紀念已故巴西籍F1傳奇車手冼拿而命名。從0加速至100km/h僅需2.8秒，0至200km/h僅6.8秒，最高時速可達340km/h。此外，要價1.1億的超跑還不是有錢就能買，車主必須先擁有3台McLaren超跑，才能獲得購買資格。

太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光「驚見F1傳奇命名」超猛款式

太子集團遭查扣車輛中，包含McLaren Senna稀有款式。（圖／調查局提供）



太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光「驚見F1傳奇命名」超猛款式

McLaren Senna要價破億新台幣。（示意圖／美聯社提供）



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光「驚見F1傳奇命名」超猛款式

更多民視新聞報導

外送員專法將提政院版草案 洪申翰：最後彙整中

顧立雄：台美共識是強化自衛能力 結合理念國共同嚇阻

太子集團「小秘書正面開大U」交保燦笑全被拍！律師揭內幕：當然開心

