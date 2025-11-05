太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身

太子集團在台操盤手現身，抵達北檢複訊。（圖／TVBS）

柬埔寨跨國電信詐騙集團「太子集團」近期遭台灣警方大規模搜索，在全台47個地點的行動中，拘提25名被告到案，並查扣高達45億的不法資產。其中，集團在台北市大安區就擁有11戶豪宅及48個車位，顯示其龐大的資金流向。11月5日下午，該集團在台灣的重要操盤手、天旭公司王姓負責人終於現身，抵達台北地方檢察署接受複訊。

隨著美國司法部對太子集團採取行動後，台灣警方也展開大規模調查。被拘提的人員中，包括被列入美國、英國制裁名單的施姓女子和黃姓女子，她們涉嫌擔任中間人協助洗錢。此外，天旭國際辜姓人資長、空殼公司王姓負責人以及天旭總經理劉姓特助也都被帶到地檢署。

太子集團在台灣的豪華生活方式也隨著調查曝光。位於北市大安區的豪宅根據實價登錄顯示，近兩年成交均價高達每坪164.5萬元，顯示集團擁有大量財富。檢調單位調查發現，陳志創辦的太子集團在台涉及四大違法部分：首先是購買大安區豪宅被視為洗錢證據；其次是天旭國際表面上吸收工程師從事線上博弈，實際上涉嫌洗錢；第三是集團被美方制裁消息曝光後，共犯緊急過戶豪車企圖隱匿資產；第四則是犯罪版圖已擴大至帛琉，勾結其他集團購買小島建造渡假村。

太子集團被指控是柬埔寨電信詐騙的幕後黑手，然而創辦人陳志至今仍下落不明。目前落網的人員可能只是冰山一角，集團的犯罪觸角究竟伸展多遠，仍有待進一步調查。

