太子集團涉詐精品拍賣 愛馬仕「檸檬黃」鱷魚包、Jordan潮鞋超搶眼

〔記者劉詠韻／台北報導〕法務部行政執行署士林分署將於2月3日(星期二)舉辦拍賣活動，上午10時30分在士林分署一樓拍賣室，辦理由台北地檢署囑託執行的「太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會」；同日下午3時，則在同一地點舉行聯合拍賣會，並提醒應買人須攜帶身分證辦理登記，公司行號另須檢附公司登記事項卡，完成登記後方可入場競標。

士林分署表示，台北地檢署檢察官偵辦太子集團人員涉嫌詐欺案件時，查扣李姓被告持有多項犯罪所得，包含二手名牌包、名牌鞋款及茶具等共33筆動產。其中不乏知名精品，如HERMES(愛馬仕)、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS(克羅心)、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA(巴黎世家)、DIESEL 等名牌包款，以及CHANEL(香奈兒)、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE等品牌鞋款。

本次拍賣中，最受矚目的標的是一只愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，外型亮眼；另有多雙經典JORDAN系列運動鞋，兼具收藏與實穿價值，預料將吸引潮流與精品愛好者關注。士林分署指出，為儘早補償被害人所受財產損失，相關精品於案件偵查中即囑託辦理變價拍賣，盼透過公開競標加速返還被害人。

至於下午場的123聯合拍賣會，不動產標的橫跨台北市北投區、南港區、內湖區、士林區，以及新北市汐止區、三芝區等地，合計超過27筆土地，並同步拍賣1個龍巖靈骨塔位；另包含詠嘉科技公司、國寶服務股份有限公司股票，元江投資有限公司出資額，以及數百件女裝等多項動產。

士林分署提醒，上午場次(太子集團案物件)登記時間為上午10時至10時30分，10時30分準時開拍；下午場次(123聯合拍賣會)登記時間為下午2時30分至3時，3時整準時開拍。應買人須攜帶身分證辦理登記，公司行號另須檢附公司登記事項卡，完成登記後方可入場競標，呼籲有意參與民眾留意拍賣流程，準時到場，以免錯失機會。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

