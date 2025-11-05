太子集團涉詐遭扣45億資產 車庫驚見200萬「兒童玩具車」！

記者鍾釗榛／綜合報導

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，驚見百萬級Bugatti Baby II。（圖／調查局提供）

柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一輛價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。

Bugatti Baby II兒童電動車。（圖／翻攝自Bugatti官網）

Bugatti Baby II限量車

這輛令人驚呼連連的「Bugatti Baby II」，其實是法國超跑品牌Bugatti為慶祝創廠110週年推出的特製電動小車，全球限量僅500輛。別被它的可愛外型騙了，售價從30,000歐元起跳，折合台幣約104萬元，頂規Pur Sang版本更高達203萬元。能入手的可不只是富爸爸，而是能收藏超跑的「超級富豪」。

Bugatti Baby II是法國超跑品牌Bugatti為慶祝創廠110週年推出的特製電動小車。（圖／翻攝自Bugatti官網）

內裝細節不輸真車

Bugatti Baby II外觀復刻自經典賽車Type 35，車身以3D列印打造，搭配真皮座椅、木製方向盤與鋁合金儀錶板，細節講究得像精品工藝。雖然是「兒童車」，但成人也能開上路，內建「兒童模式」與「成人模式」兩段動力，最快時速可達45公里；若升級Vitesse版本，解封後更能衝到70公里，馬力輸出高達13.4匹！

車身以3D列印打造，搭配真皮座椅、木製方向盤與鋁合金儀錶板。（圖／翻攝自Bugatti官網）

極致炫富代表作

最頂級的Pur Sang版本以手工打造鋁製車身，每輛需耗時超過200小時製作，全球限量500輛早已全數售罄。如今這台在太子集團車庫被查獲的Baby II，可說是「炫富界夢幻逸品」。在Bugatti的世界裡，連玩具都能成為收藏級珍寶。

