太子集團涉詐遭扣45億！豪宅車庫26輛名車曝光 驚見超跑4大神獸

記者邱梓欣／綜合報導

柬埔寨太子集團控股公司因涉跨國詐欺、洗錢與線上博弈等犯罪，首腦陳志等人上月遭美國聯邦檢察官起訴與財政部制裁，波及在台9家公司。台北地檢署根據美方情資主動分案偵辦，今（4）日指揮警調展開大規模搜索與拘提行動，兵分47路搜索相關據點，拘提25名被告、約談10名證人。而檢方也已查扣太子集團在台資產逾45億元，包括位於101大樓的天旭公司、北市和平大苑11戶，其中令人驚訝的是，在豪宅車庫中扣下的26輛名車，包含跑車四大神獸，未來應會流入法拍市場。

據檢調資料，查扣的26輛跑車中包含「4大神獸」，總價值共突破5億元。（圖／調查局提供）

據北檢說明，以陳志為首的太子集團長期在柬埔寨從事詐欺犯罪，並藉由多國公司網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦於10月14日公布制裁名單，點名太子集團在台9家公司及3名台灣籍成員涉案。

專案人員指出，美方宣布制裁後，太子集團在台操盤手、天旭公司高階幹部王昱棠曾緊急指示部屬轉移資產，企圖將集團持有的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利與保時捷等名車過戶他人名下，並試圖連夜駛離藏放地點，但遭我國司法單位即時監控攔下。

檢方已於10月27日向法院聲請查扣太子集團在台資產，並獲准執行。扣押項目包含台北市「和平大苑」11戶、48個車位在內的18筆不動產（實價登錄價值約38億1421萬餘元）、60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬餘元），合計總值高達45億2766萬元，以及26輛名車（價值約4億7758萬餘元）。

據檢調資料，26輛跑車中，包括市價2億元的「山豬王」布加迪Bugatti Chiron，還有1.6億元的「馬王」拉法拉利 LaFerrari、1億元的麥拉倫 McLaren P1以及在台罕見、價值市價8000萬元的保時捷 918 Spyder，這4台在超跑車迷界有「神獸」之稱，總價值共突破5億元。

檢方查扣太子集團在台資產逾45億元，當中包含26輛名車。（圖／調查局提供）

據《三立新聞網》報導，汽車達人曾小七看見被查扣的名車陣容驚呼：「天啊！原來台灣有這些車！」他指出，其中最昂貴的是市價約2億元的Bugatti Chiron，馬力高達1500匹、最高時速420公里、零百加速僅需2.5秒，堪稱全球最快車之一。曾小七表示，若這些名車未來進入法拍市場，只要價格合適，收藏家或商家一定出手，因為稀有度極高，就連查扣的機車也都是限量偉士牌。他提醒，有意投標者應注意合法性，因為無掛牌車不能上路，主要價值在於收藏與國際轉售。

