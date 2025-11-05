太子集團涉詐「台灣成洗錢中繼站」？ 經濟部：同址設多家公司須提證明

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。調查局提供



柬埔寨華商陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國電信詐騙、洗錢與政治滲透，上個月遭美國司法部起訴並列入制裁名單。由於太子集團被揭在我國友邦帛琉設立據點，協助中國破壞當地主權，動搖台帛邦交，更在台灣設立9家空殼公司轉移資金，「洗錢中繼站」的疑慮。

立法院外交及國防委員會今（5）日就「川普亞洲行及川習會後印太區域情勢對台影響」召開報告會議。民進黨立委林楚茵質詢指出，美國智庫「太平洋經濟學」早於今年3月示警，太子集團利用經濟投資名義，協助中國勢力滲透帛琉，並影響當地選舉與外交政策，迫使帛琉改變對台灣的立場。

外交部長林佳龍表示，帛琉確實面臨中國長期滲透與金援收買問題，中國不僅透過商業利益影響帛琉產業，更以「菁英俘虜（elite capture）」策略操弄當地政治。

林佳龍說，外交部已啟動「榮邦計畫」，結合我國技術與投資力量，在帛琉推動零碳排智慧運輸與永續觀光產業，協助強化邦交國自主發展能力；同時，鼓勵國內企業赴帛琉投資，提升經濟連結。林佳龍表示，2026年太平洋島國論壇（PIF）將由帛琉主辦，屆時可望展現榮邦計畫的成果。

林楚茵也質疑，太子集團在台設立空殼公司進行洗錢疑雲，是否代表我國公司登記制度存在漏洞？太子集團高層多次利用「新南向免簽」政策進出台灣，恐成詐騙及洗錢漏洞，要求外交部全面檢視。

經濟部政務次長江文若則回應，經濟部已檢視現行登記流程，未來對於同一地址設立兩家以上公司的可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件說明公司運作正當性，同時加強與地方登記機關溝通。

