太子集團涉跨國洗錢詐騙 「二把手」辜淑雯羈押禁見

〔記者張文川／台北報導〕檢警調本月3日兵分47路破獲涉犯跨國洗錢、詐欺、博弈犯罪的柬埔寨太子控股集團在台要員，查扣台北市11戶「和平大苑」豪宅、26輛名車等總價逾45億元的不法所得，拘提該集團首腦陳志的親信、堪稱集團「二把手」的辜淑雯等23人到案，陸續移送台北地檢署複訊，檢方昨清晨先行聲押辜女；台北地院今凌晨開庭後，裁定辜淑雯羈押禁見。

檢警調拘提靈魂人物王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國財政部宣布制裁的2名台灣人黃婕、施亭宇等23名被告，另一被制裁女子王蕾絢，因已離境而未到案。

王昱棠、黃婕、施亭宇等要角則因停止夜間訊問，昨下午才移送北檢。檢方昨深夜複訊後，再聲押禁見王昱棠、集團幹部李守禮、邱子恩、涂又文等4人，北院今天稍晚將開庭。

專案小組調查，台灣太子公司涉利用聯凡等8家空殼公司，斥資38億購入「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，以及26部限量的世界名車，藉此隱匿金流；另在台北101大樓內成立天旭公司，發展線上博弈賭博，由辜女徵聘工程師寫程式及維護網站系統。

此外，太子集團的觸角也延伸至帛琉，王蕾絢、黃婕、施亭宇3名台灣女子，涉協助太子集團以投資帛琉名義，在當地從事賭博、詐欺，日前被美國宣告制裁。

檢察官昨凌晨徹夜複訊辜淑雯後，認為她涉犯洗錢、營利賭博、加重詐欺、組織犯罪等罪，有羈押的事實及必要性，4日清晨5時30分向北院聲請羈押禁見辜女，法官今凌晨准押並禁見。

