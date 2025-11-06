太子集團涉跨國詐欺洗錢案 逾45億資產遭扣押

檢察官聲請扣押各式名車26輛，價值4億7758萬餘元。圖：刑事局提供

美方於10月8日針對陳姓主嫌主導的「太子集團」跨國詐欺與洗錢案提起公訴，並制裁多名涉案人員，其中涉及台灣包括9家公司與3名國人。檢警隨即成立專案小組深入追查，於11月4日同步行動，逮捕11名嫌犯，查扣電腦、手機、現金等證物，並聲請扣押18筆不動產與26輛名車，價值逾45億元。

太子集團在台另有設立2家網路博弈公司，疑有協助該集團進行洗錢。圖：刑事局提供

刑事局說明，經檢警追查發現，太子集團在台另有設立2家網路博弈公司，疑有協助該集團進行洗錢，專案團隊隨即透過由各相關機關協助，即時凍結移轉，保全不法利得。歷經數日蒐證完成後，於11月4日逮捕犯嫌11人並查扣電腦主機62台、筆記型電腦5台、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批、大小章2批、存摺30本、13萬6000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等贓證物。

廣告 廣告

檢察官為保全太子集團在台洗錢之不法資產，經向北院聲請扣押不動產18筆，含房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計算高達38億1421萬餘元，及各式名車26輛，價值4億7758萬餘元、銀行帳戶60個，餘額2億3587萬餘元，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。

刑事局呼籲，協助洗錢及經營博弈均為犯罪行為，勿心存僥倖，誤觸法網，跨國犯罪查緝雖不容易，但執法機關仍會將透過各種國際合作及情資交換，加大打擊犯罪集團力道，彰顯執法決心，維護社會治安。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權

補充保費新制網轟「土匪」 衛福部踩煞車：暫緩規劃尋共識