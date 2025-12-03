太子集團涉跨國詐騙洗錢！傳員工申領失業給付 勞動部長說話了

勞動部長洪申翰3日受訪時表示，太子集團成員若經查證有違法行為，就無法請領勞保失業給付；圖為檢警在該集團名下的和平大苑豪宅搜索。（圖／報系資料照）

日前我國傳出太子集團詐騙案，有台北市議員2日質詢爆料指出，詐團員工失業，還申請就業保險失業給付。勞動部長洪申翰3日受訪時表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗的話契約屬無效，因此就無法請領社會保險給付。

依《就業保險法》規定，就業保險被保險人於非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構辦理求職登記，自求職登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練，可以請領至少6個月60％投保薪資的失業給付。

洪申翰強調，若是契約違反法律禁止規定或公序良俗的話，法律行為在民法上就屬無效，因此就無法請領社會保險給付。

