太子集團涉跨國詐騙洗錢 再羈押幹部等3人

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢案，陸續拘提20多名被告，主嫌王昱棠、總務長李守禮、幹部邱子恩以及二當家的辜姓女主管，都被收押禁見，其餘被告則以3萬至100萬不等金額交保。集團不法所得都拿來買奢侈品當收藏，不但花了38億，買下11戶和平大苑豪宅，當周杰倫鄰居，更有多達26輛豪車，包括全球限量的超跑，總價值高達8.5億，檢調現在一併查扣。

「二把手」羈押 辜淑雯：怕得罪老闆不敢問金流

拘提畫面曝光，便衣刑警全副武裝到太子集團在台大本營展開攻堅，將涉案人通通帶回。圖／台視新聞

集團中手握大權，負責詐團在台的財務支出的「二把手」辜淑雯，第一個遭羈押禁見，她辯稱不清楚公司業務，早就懷疑資金來源不法，但不敢問，就怕得罪老闆「日子不好過」。

另外，主嫌王昱棠、總務長李守禮、幹部邱子恩，也在6號晚間被被法院裁定羈押禁見，其餘被告以3萬至100萬不等金額交保。

3名集團幹部也陸續遭羈押。圖／台視新聞

下屬私吞9億 首腦也被騙派3親信管台資產

據了解，陳志一開始指派新加坡籍張剛耀來台管理不法資產，沒想到被私吞9億，才改找事業夥伴楊新發、李添來台接管，並由集團帳房陳秀玲負責稽核查帳，把台灣建立成全球洗錢據點之一。

車庫26輛超狂豪車曝光 「四大神獸」總價值破5億

陳志的豪奢生活令人難以想像，不僅和「周董」周杰倫當鄰居，在和平大苑買了11戶、48個車位，市值超過38億。



地下室停車場更猶如奢華超跑展間，其中包含有「馬王」之稱，身價約1.6億元的法拉利、被稱為「山豬王」，市價高達2億元的布加迪等4輛神獸級跑車，總價值突破5億。

地下室停車場驚見4大神獸級超跑，總價值破5億元。圖／台視新聞製圖

另外，檢調還查扣另一批驚人收藏，必須透過特殊管道配貨才能購買價值1億元的法拉利、要價1.2億元的麥拉倫，以及4千萬的勞斯萊斯。

檢調還查扣另一批驚人收藏，包括需透過特殊管道配貨的法拉利跑車。圖／台視新聞

要價1.2億元的麥拉倫。圖／台視新聞

價值4千萬勞斯萊斯。圖／台視新聞

陳志的IG上全是極致奢華的生活照，上千萬名錶、烈酒，和私人派對，高調炫富行為，全成了不法證據，由於目前他行蹤成謎，國際刑警將持續追捕。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／網路中心

