太子集團涉跨國詐騙洗錢！北檢扣押45億資產 搜索47處拘提25人

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

柬埔寨太子集團控股公司因涉跨國詐欺、洗錢與線上博弈等犯罪，首腦陳志等人上月遭美國聯邦檢察官起訴與財政部制裁，波及在台9家公司與3名台籍幹部。台北地檢署根據美方情資主動分案偵辦，已查扣太子集團在台資產逾45億元，今（4）日指揮警調展開大規模搜索與拘提行動，兵分47路搜索相關據點，拘提25名被告、約談10名證人，全案正朝洗錢、詐欺、組織犯罪等方向偵辦。

柬埔寨太子集團控股公司董事長陳志涉跨國詐欺、洗錢與線上博弈等犯罪，上月遭美國聯邦檢察官起訴。（圖／翻攝太子集團控股官網）

據北檢說明，以陳志為首的太子集團長期在柬埔寨從事詐欺犯罪，並藉由多國公司網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦於10月14日公布制裁名單，點名太子集團在台9家公司及3名台灣籍成員涉案。

北檢於10月15日主動分案，由主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮調查局台北市調查處、刑事警察局與台北市警局等單位偵辦。檢方查出，太子集團為掩飾非法所得，在台成立多間人頭公司，包括台灣太子、聯凡、天旭、顥玥、尼爾等公司，透過匯入境外資金購置豪宅、名車與虛擬資產，藉此洗錢與藏匿贓款。

檢方查扣太子集團在台資產逾45億元。（圖／調查局提供）

專案人員指出，美方宣布制裁後，太子集團在台操盤手、天旭公司高階幹部王昱棠曾緊急指示部屬轉移資產，企圖將集團持有的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利與保時捷等名車過戶他人名下，並試圖連夜駛離藏放地點，但遭我國司法單位即時監控攔下。

檢方查扣太子集團在台資產逾45億元，包含26輛名車。（圖／調查局提供）

為防資金外流，檢方已於10月27日向法院聲請查扣太子集團在台資產，並獲准執行。扣押項目包含台北市「和平大苑」11戶、48個車位在內的18筆不動產（實價登錄價值約38億1421萬餘元）、26輛名車（價值約4億7758萬餘元）及60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬餘元），合計總值高達45億2766萬元。

今日行動中，檢警調同時搜索太子集團多處據點，包括位於台北101大樓的天旭公司辦公室、8家人頭公司及各幹部住居所，共拘提25名被告、約談10名證人到案說明，全案朝洗錢、賭博、組織等犯罪方向偵辦中。

檢調今兵分47路搜索太子集團。（圖／調查局提供）

