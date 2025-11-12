太子集團涉跨國詐騙！在台45億資產遭查扣 發聲駁違法：指控毫無根據

太子集團負責人陳志。（圖／翻攝畫面）

柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，日前查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、26輛豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。太子集團11日發出聲明，強調集團和陳志沒有任何非法行為，近期指控皆毫無根據。

太子控股集團11日公開發聲，明確否認集團或其主席陳志有任何非法行為，並稱最近的指控毫無根據，似乎只是企圖為不當沒收數十億美元資產進行辯解。太子集團強調，儘管這些毫無事實依據的指控被部分媒體重複報導，但相關不實言論已對集團內成千上萬的員工、合作夥伴及社區造成嚴重傷害。

太子集團表示，該集團始終致力於誠信經營、負責任的投資以及推動區域內的可持續經濟成長，十多年來一直堅持透明化運作並遵守所有適用法律，「隨著所有證據公佈，我們的清白將會更加明確。集團已聘請Boies Schiller Flexner LLP的頂級律師團隊代表我們處理此事，我們深信事實最終將證明太子控股集團及其主席的完全清白。」

北檢日前指出，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱OFAC）亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。

北檢頃獲上開訊息，旋於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行。

經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，於本月4日指揮臺北市調查處、刑事警察局、臺北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發之搜索票搜索該集團共47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，全案持續調查釐清中。

另檢察官為保全太子集團在臺洗錢之不法資產，向臺北地方法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）、各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，已獲法院裁准。

