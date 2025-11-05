太子集團涉跨國詐騙！ 天旭負責人王昱棠下午移送北檢複訊

天旭公司負責人王昱海預計於下午移送至北檢複訊。（圖／報系資料照）

太子集團以柬埔塞為據點涉犯跨國詐騙以及洗錢，董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢於昨（11月4日）發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10為證人，而這25名被告也陸續移送至北檢複訊。檢方訊後聲押天旭公司的人資長辜淑雯，另外10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。而天旭公司負責人王昱棠以及被英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇預計於今日下午移送至北檢進行複訊。

陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

檢警也查出，太子集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7000餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3000餘萬）。

經檢方漏夜訊問以後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘的交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。

