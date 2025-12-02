太子集團涉跨國詐騙！爆23員工申請失業補助 北市勞動局回應：勞保局決定

太子集團涉跨國詐騙，23員工申請失業補助，北市勞動局回應了。圖為檢警在該集團名下的和平大苑豪宅搜索。（圖／報系資料照）

涉及跨國詐騙洗錢的「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，遭檢調扣押45.2億餘元，員工生計也因此被凍結。 台北市議員耿葳2日在市政總質詢中指出，已有23位空殼公司員工前往北市勞動局申請失業給付，但市府應把力氣放在保護真正的被害者上。台北市長蔣萬安表示，市府站在受害者立場協助檢調追究相關法律責任，太子集團公司聘用員工申請的補助，勞動局在程序上會受理登記，再由勞保局決定是否給付；勞動局也回應，會將警察局提供的涉案名單資料註記給勞保局做給付參考。

耿葳指出，太子集團在民國105年開始，陸續在台設立空殼公司，以假公司之名行詐騙洗錢之實，涉嫌詐騙洗錢歷史長達9年，其中有12家公司設立在台北市，其中資本額最高的3間公司都在大安區每間資本額高達1.5億元，據說薪資待遇福利不錯，但是因為公司資產已凍結，所有員工瞬間失業。

耿葳直言，應跨局處整合已發生與未來或許會可能發生的狀況，如詐騙集團成員與幫手都是明知犯罪仍鋌而走險，警局在拘提或是傳喚製作筆錄時，應該先嚴查是否涉案；勞動局接獲警察局相關資訊通報後，應先查證是否有勞工資格，並判斷是否是虛設公司行號的員工，調查階段屬非自願離職，先暫停給與失業補助；社會局也要對於誤入求職陷阱、網路交友陷阱、假投資真詐財，給予被害者保護與關懷輔導及法律諮詢。

涉及跨國詐騙洗錢的「太子集團」遭檢調扣押45.2億餘元，員工生計也因此被凍結，其中有23位空殼公司員工向北市勞動局申請失業給付。台北市長蔣萬安表示，市府站在受害者立場協助檢調追究相關法律責任。（圖／報系資料照）

耿葳表示，詐騙也有黃金救援30分鐘時間，應建立快速的跨機關凍結機制，同時配套AI異常交易偵測，第一時間自動預警達到止損效果，另請市長在行政院會中，跟金管會、銀行局、警政署、法務部建議，簡化被害人財產返還的的等待時間；同時希望能擴大法律扶助與心理支持，用社會安全網網住民眾，也要保證詐騙金流追查能達到透明化。

北市警察局長李西河表示，案件由地檢署指揮調查局、刑事局溯源偵辦，台北市3個分局跟大隊配合執行，已針對主要涉嫌對象搜索拘提，其他員工並無造冊；另副市長張溫德11月20日已召集各局處做專案分工。

勞動局長王秋冬說明，如果是有勞保的勞工就符合非志願性失業，太子集團在台北的8間公司無雇用員工，另4間共雇用303人，其中有23人申請失業補助，按照《就保法》規定，失業給付由勞保局給付，但是北市勞動局就業服務處會接受登記和申請，如有非志願性失業證明，即符合登記條件，至於是否符合給付資格，則由勞保局決定，不過也會將警察局所提供名單資料註記給勞保局做參考。

北市社會局長姚淑文說，檢警偵辦過程當中，社會局不一定會有被害人名單，後續會再跟警察局合作，被害人如有需要法律諮詢或心理諮商，會再透過犯罪被害人保護協會共同給予協助。

蔣萬安說，市府會站在受害者立場協助檢調追究法律責任，太子集團公司聘用員工所申請的失業給付，會由勞動局受理登記、勞保局決定是否給付；他也承諾，會請警察局研究導入科技做詐騙預測，也會向中央反映簡化被害人財產返還程序。

