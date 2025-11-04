太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保

（04：30更新交保） 涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101大樓的天旭國際科技、和平大苑豪宅的聯凡公司共12家公司及成員住處，拘提天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯；美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，並傳喚10名證人，並查扣該集團45億多元資產。全案依詐欺、洗錢、賭博和組織犯罪等罪嫌偵辦。檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候複訊。

檢警調昨搜索天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡公司及聯凡旗下7家空殼公司，警調昨先移送8名集團員工及9名證人；王昱棠、辜淑雯等重要幹部，將在今（5）日移送北檢，檢方訊後不排除聲押禁見。另協助太子集團在帛琉置產洗錢遭美方制裁的女子王蕾絢，因人在境外未拘提到案。

美方調查，陳志在柬埔寨興建詐騙園區，從事網路詐騙、洗錢。美國司法部10月8日起訴他，查扣市值逾150億美元（台幣4593億元）比特幣，陳志目前在逃。

美國財政部10月14日公告，將太子集團列為跨國犯罪組織，並對集團及旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖制裁，包括3名台籍女子及設立於台灣的聯凡等9家公司。

北檢10月15日分案，指揮調查局台北市調查處、刑事局組成專案小組，依美方公告，偵辦太子集團在台洗錢等案。專案小組調查，太子集團在台操盤人王昱棠，將集團海外贓款在台成立多家公司，於藝人周杰倫住處北市和平大苑豪宅置產，登記在聯凡等8家空殼公司名下，並由海外匯款尼爾公司帳戶繳交房貸，還購買大批名車，掩飾跨國犯罪所得。

王昱棠另在台北101大樓成立天旭公司，從事線上博弈業務，辜淑雯在王昱棠及大陸籍主管李添、楊昱發指示下，負責招募工程師設計線上博弈程式，另顥玥公司則負責線上博弈客服，將台灣當成太子集團博弈基地。王昱棠在美方公告制裁後，指示下屬將名車過戶或開往他處藏放，還指示下屬將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。

此外，太子集團透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建豪華度假村名義，取得當地恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年土地契約，由黃婕、施亭宇、王蕾絢3女負責營運業務，涉嫌洗錢。