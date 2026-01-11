太子集團炫富內部照曝！疑首腦妻睡500萬床養鯊魚」

國際中心／綜合報導

柬埔寨「太子集團」創辦人陳志，過去因涉跨國詐欺洗錢，遭逮捕並遣送至中國受審。隨著陳志落網後，中國網友發現一名活躍於社群的女子「Eva」，疑似為陳志妻。起因在於女方過去常高調炫富，曬出純金鋼琴、家中養鯊魚及私人飛機等浮誇生活，但陳志被逮後，Eva的社群全被清空。









太子集團「超炫富」內部照曝光！疑首腦妻睡500萬床「家中竟養鯊魚」

Eva過去常高調炫富。（圖／翻攝微博）

過去Eva的小紅書社群帳號，隨處可見炫富蹤跡，包括百萬人民幣的金絲楠木架子床，純金24K鋼琴，家裡的巨型魚缸甚至還養了鯊魚。更有網友稱，Eva出門都帶著4名保鑣與私人攝影師，擁有6架私人飛機，看病則是醫生得搭直升機來找她。但是這樣的奢華生活，在陳志被逮後，Eva隨即清空版面，貌似想低調避風頭。

太子集團「超炫富」內部照曝光！疑首腦妻睡500萬床「家中竟養鯊魚」

陳志遭逮後，Eva的社群版面也隨即清空。（圖／翻攝微博）





如今Eva的身分尚未被證實，但先前的富豪生活也引發熱議。不少網友紛紛留言「踩著別人的痛點上的炫富」、「準備進去睡500塊的床」、「害了那麼多人」、「用別人辛苦賺的錢騙來享受將來也會得報應」、「賺骯髒垃圾錢」。













原文出處：太子集團「超炫富」內部照曝光！疑首腦妻睡500萬床「家中竟養鯊魚」

