太子集團為何選台灣洗錢？國際刑警科長點出4大原因！

警政署刑事局國際刑警科長李泱輯點出，太子集團將台灣選為後勤基地的4大原因。 圖：取自太子集團網頁

[Newtalk新聞] 打擊柬埔寨豬仔案、成兩岸知名刑警的警政署刑事局國際刑警科長李泱輯，近日於YouTube《防詐特攻隊》指出太子集團選擇把黑錢洗進台灣的4大理由，並點出在網路看到有人PO豪宅、名車、超跑，不一定是炫富而是漂白。

李泱輯指出，太子集團涉跨國洗錢與詐騙業務，涵蓋柬埔寨的房地產與詐騙園區，並利用台灣進行洗錢與後勤支援，之所以選擇台灣，關鍵在於4點優勢：

1.語言與商業溝通成本低。

2.公司設立、人才招募、日常營運更容易融入。

3.金融與法治環境相對成熟，能提供「看起來更像真的」的商業包裝與資產配置。

4.產業人才密集（IT/數位服務），能支撐網站、系統、客服、金流工具等需求。

同時李泱輯點出，跨境詐騙、線上博弈最後不是追求「帳上數字」，而是把黑錢變成能被保護、能流通、能變現的資產，因此檢調在偵辦的時候，才會緊盯不動產、公司股權、名車等「保值載體」，因為這些東西才能讓犯罪所得看起來像「正常投資」。

李泱輯強調太子集團「選台灣」很合理，因為需要一整套能讓黑錢像白錢一樣生活的機制。但台灣也不是只能被動挨打，當檢警調追回超跑、豪宅等，更應該警覺心全面啟動，讓犯罪沒有安穩落腳之地。

