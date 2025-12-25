太子集團燦笑女特助50萬交保！當庭淚崩「壓力大到喘不過氣」

劉純妤兩次交保判若兩人。

檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，發現陸籍幹部李添在事情曝光後，曾指示李守禮將信義區招待所的古董、字畫等貴重物品，拿去新北市新店藏匿，檢方認為，先前以15萬交保的李添特助劉純妤知情，24日再度約談到案，訊後50萬交保。

劉純妤出庭情緒崩潰，透露自己壓力大到快喘不過氣，澄清自己只是做公司交辦事項，沒有參與洗錢，更沒想過會成為媒體焦點。

同案約談的天旭工程師蔡震天25萬交保、詹凱傑20萬交保、陳奕宏12萬交保、劉奕志10萬交保。

劉純妤首次被約談時以15萬交保，她走出偵訊室時身穿寬鬆格紋襯衫，內搭灰色貼身低胸上衣，微微露出豪放北半球，畫面十分賞心悅目，臉上燦爛笑容也意外成為外界關注焦點，引發網友熱烈討論。

爆紅後，劉純妤過去經歷也浮出水面，根據個人資料顯示，她2016年自紐西蘭奧克蘭立功大學畢業後，先待在紐西蘭工作一段時間，之後跳槽至卡達航空擔任空服員，2018年來到太子集團博弈公司當特助，直到2023年才離職，根據劉在簡介中自述，她在天旭公司的工作內容包括：直接向執行長（CEO）匯報，處理各類行政與專案事項、代表 CEO 撰寫審閱並發送各項溝通文件、管理與採購奢侈品，例如年份烈酒、葡萄酒與藝術品等等。



