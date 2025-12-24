太子集團燦笑特助又來了！今天沒爆乳 遭約談全身包緊緊

太子集團劉純妤。馮茵攝

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，先前集團特助劉純妤因一抹燦笑及低胸上衣意外爆紅，檢方複訊後諭令15萬元交保，持續調查後發現，劉女涉案情節並不單純，疑似曾經手贓款及相關帳目，因此於24日再度約談釐清案情，但今天的她全身包緊緊，頭戴鴨舌帽、身穿海軍藍大學T，臉部用黑色口罩遮蔽，面對媒體提問不發一語。

太子集團為掩飾犯罪所得，在台灣成立多家空殼公司協助洗錢，並購買台北市和平大苑11處房產，其中位於101大樓的天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招攬資訊人才設計線上博弈程式，顥玥公司員工擔任線上博弈客服，等同將台灣當作太子集團的博弈基地，王昱棠在美方公告制裁後，先指示下屬將用來隱匿贓款的豪車過戶到他人名下或開往別處藏匿，並將台灣太子名下千萬元轉到尼爾公司名下。

除了豪宅、名車，太子集團還砸錢買了4艘遊艇讓集團成員享樂，截至目前為止檢方已發動4波搜索，有8名遭到收押。

其中一名被告劉純妤11月被約談後獲15萬元交保，走出偵訊室時身穿寬鬆格紋襯衫，內搭灰色貼身低胸上衣，微微露出豪放北半球，畫面十分賞心悅目，臉上燦爛笑容也意外成為外界關注焦點，引發網友熱烈討論。

劉純妤首次交保時曾引發轟動。

爆紅後，劉純妤過去經歷也浮出水面，根據個人資料顯示，她2016年自紐西蘭奧克蘭立功大學畢業後，先待在紐西蘭工作一段時間，之後跳槽至卡達航空擔任空服員，2018年來到太子集團博弈公司當特助，直到2023年才離職，根據劉在簡介中自述，她在天旭公司的工作內容包括：直接向執行長（CEO）匯報，處理各類行政與專案事項、代表 CEO 撰寫審閱並發送各項溝通文件、管理與採購奢侈品，例如年份烈酒、葡萄酒與藝術品等等。



