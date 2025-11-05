太子集團爆乳助理15萬交保！人資長聲押禁見 爆豪奢招待所藏身台北101

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」被美方指控涉跨國詐欺、洗錢與博弈，檢調昨（4）日再度大動作搜索全台47處，拘提25人到案，並查扣豪宅、名車及帳戶資產總額逾45億元。其中人資長辜淑雯因涉嫌滅證、有逃亡之虞遭聲押禁見，陳志親信李添、爆乳助理劉純妤則以15萬元交保。

太子集團在台以「台灣太子公司」為核心設立多家人頭公司，包括聯凡等8間空殼公司，藉此掩飾非法資金流向。檢調查出，他們曾購入台北市豪宅「和平大苑」共11戶、48個車位，與天王周杰倫成為鄰居。房貸則透過「尼爾創新公司」繳付，疑似用以漂白資金來源。

更令人瞠目的是，集團在台竟設有「私人招待所」，地點就位於台北101大樓內。據《自由時報》報導，太子集團豪擲千金租下15樓與49樓整層作為招待場地，內部裝潢極盡奢華，被形容「比五星級飯店還誇張」。

專案小組指出，太子集團不僅在台洗錢，還從台灣招募工程師開發線上博弈平台，並指派客服員協助操作，讓台灣淪為「地下博弈中樞」。此外，美方制裁名單中還點名多名台灣籍成員，顯示整起案件規模龐大。



