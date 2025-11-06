太子集團爆乳女特助燦笑交保！引爆網怒火：難怪台灣是詐騙天堂

太子集團爆乳CEO特助15萬交保，燦笑畫面引爆網友怒火。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦跨國詐騙的「太子集團控股」在台洗錢案，「太子集團」主嫌陳志的陸籍親信李添在台聘用的助理劉純妤，以15萬元交保後，身著一身爆乳裝並露出燦笑，引爆網友怒火痛批「難怪台灣是詐騙天堂」，而北檢也做出回應。

「太子集團」高層李添在台聘用的助理劉純妤訊後 15萬交保，看到丈夫來辦保，因此露出開心笑容。不過，此舉卻引爆網友怒火，認為涉及詐騙案及洗錢，卻絲毫無悔意，更痛批「交保金額太低，難怪台灣是詐騙天堂」、「讓基層人員及受害者的血汗都成為笑話」。

同時網友進一步挖出劉純妤的 Threads 與 LINE，發現這名涉及詐騙洗錢的 CEO 特助早已當媽媽，引來大量網友留言砲轟「這笑容對比被詐騙家破人亡，情何以堪」、「花別人的錢很爽，15萬也是別人的錢」，讓劉純妤緊急關閉所有社群帳號。

而台北地檢署指出，檢察官是依涉案情節輕重、資力等因素決定強制處分結果。至於目前遭聲押的有人資主管辜淑雯、王昱棠、集團幹部邱子恩、凃又文、企圖幫陳志開走豪車的李守禮等 4人，法院稍晚將召開羈押庭。

