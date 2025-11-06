太子集團爆乳特助交保燦笑！一票人肉搜「劉純妤」Google搜尋項目太驚人

社會中心／陳弘逸報導

總經理特助劉純妤，移送北檢複訊後，裁定15萬元交保。因步出地檢署時，面露燦笑，加上樣貌及身材姣好，引發熱議。（圖／翻攝畫面）

跨國詐騙集團太子集團（Prince Group）創辦人陳志，日前遭美國司法部起訴通緝後，再遭台灣檢警調搜索、拘提；其中，同案被告公司高層的特助劉純妤，因樣貌姣好，裁定15萬元交保，面露燦笑還展現「事業線」步出地檢署，引發熱議；不少人好奇她的背景，紛紛上網GOOGLE，只要打上關鍵字，就會顯示網友曾搜尋相關IG、FB、linkedin、Threads等字眼；劉女也緊急關閉，甚至刪除社群帳號。

檢警調偵辦跨國詐騙集團太子集團電詐洗錢組織，其中，同案被告太子集團在台博弈公司天旭國際科技總經理特助劉純妤，移送北檢複訊後，裁定15萬元交保。因步出地檢署時，面露燦笑，加上樣貌及身材姣好，引發熱議。

上GOOGLE搜尋，只要打上關鍵字，就會顯示網友曾搜尋相關IG、FB、linkedin、Threads等字眼。（圖／翻攝自google）

大批網友好奇劉純妤背景，紛紛上GOOGLE搜尋，只要打上關鍵字，就會顯示網友曾搜尋相關IG、FB、linkedin、Threads等字眼；甚至有網友懷疑「她已經當媽」網路也開始流出各種「捕風捉影」的資訊。

劉純妤交保後，相當低調，面對大批網友肉搜，她疑在前天（5日），將IG、FB、Threads等社群關閉，外傳甚至將LINE帳號刪除；後續靜待司法調查。

