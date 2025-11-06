太子集團爆乳特助「15萬交保燦笑離開」 律師：她應該很邊緣啦

柬甫寨太子集團核心份子李添在台灣的貼身秘書劉純妤，15萬元交保。呂志明攝



「太子集團控股」因涉嫌跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，主嫌王昱棠等25人被告一一到案，其中，詐團首腦陳志的親信李添在台特助劉純妤，昨日應訊後以15萬元交保候傳，只見她一身低胸上衣、笑著離開，有迴於其他被告嚴肅模樣，引起網友熱議。律師林智群昨日表示「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊，劉純妤應該是很邊緣啦。」

太子集團近日被揭發，負責人柬埔寨華僑陳志在台灣成立多間公司、台北101等地租用兩層樓，擁和平大苑多戶、罕見跑車多輛，對外營造事業有成形象，實則是詐騙集團首腦，近日被北檢查扣45億資產，且帶回相關人偵訊，共有25名被告，其中就有豪乳特助劉純妤。

昨日晚間劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時突然抬頭燦笑，好身材穿低胸上衣成另類焦點。

針對劉純妤獲15萬元交保燦笑，律師林智群昨日在臉書上表示，「詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊！」可見她應該很邊緣，「其他四人都聲押欸。」

林智群表示，金管會應該參與反詐騙計畫，向太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，但銀行卻不覺得奇怪，建商也不覺得奇怪，「賣房子，都不用管資金來源嗎？」

林智群認為，現在檢查、地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢，「美國扣了（太子集團）140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了台幣45億元，」他感嘆，其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，「金管會要不要清查一下呢？」

林智群提到，詐騙集團的錢財不可能放中國，畢竟中國人大家都想「潤」（中國用語，取run音譯，移民海外之意），誰還把錢放中國，因此通常是把黑金放虛擬貨幣，或流進台灣這種金融管制寬鬆的國家，「台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。」

