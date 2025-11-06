太子集團爆乳特助15萬交保「燦笑離開」律師揭內幕：她太邊緣了

柬埔寨太子集團控股涉嫌跨國詐欺洗錢案有最新進展。台北地檢署於12月4日展開大規模搜索行動，查扣該集團在台資產包含台北101大樓天旭公司、和平大苑11戶豪宅以及26輛名車，總價值約新台幣45億元。檢方拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中天旭國際科技有限公司CEO特助劉純妤以15萬元交保後，面帶笑容離開地檢署的畫面曝光，隨即在網路引發討論。

針對劉純妤交保金額偏低且笑容滿面離開一事，律師林智群5日在社群平台發文分析。他表示詐騙集團助理15萬元交保當然會開心，推測她應該是很邊緣的角色，因為其他4名被告都遭到聲押。林智群直言此案凸顯台灣金融管制的漏洞。

廣告 廣告

林智群指出，太子詐騙集團在台灣花費30幾億元購買11戶豪宅，質疑為何銀行和建商都沒有察覺資金來源異常。他認為金管會應該參與反詐騙計畫，不該只是讓警察和地檢署抓車手、提供帳戶者這類小角色，根本是隔鞋搔癢。他提到美國已經扣押該集團140億美元資產，台灣卻是後知後覺才查扣45億元新台幣。

關於詐騙集團的資金流向，林智群分析指出，詐騙集團騙來的錢不可能放在中國，因為現在大家都想離開中國，誰還會把錢放在那裡。這些資金通常會轉換成虛擬貨幣，或者流入台灣這種金融管制相對寬鬆的國家。他強調美國對洗錢罪的刑責很重，相較之下台灣的管制明顯不足。林智群建議台灣查辦詐騙集團案件應該從後端金流查起，這是最有效的方式。他也呼籲金管會應該清查台灣許多豪宅的資金來源。

根據公開資料顯示，劉純妤的個人經歷相當豐富。她在LinkedIn上的資料顯示，2013年至2016年曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就學期間在當地擔任店鋪經理。2017年至2018年期間曾任職卡達航空空服員。自2018年6月起，劉純妤開始在天旭國際科技公司擔任CEO特助至今，工作年資超過5年。

劉純妤在工作簡介中提到，她通常採取遠距辦公方式向老闆報告日常工作，會替老闆進行英文翻譯，也會隨同出差。由於行業特殊性質，她處理過許多特殊且新穎的任務。此外，她還負責管理和採購奢侈品，包括陳年烈酒、葡萄酒和藝術品等高價商品。

廣告 廣告

太子集團主嫌陳志目前仍在逃，該集團涉嫌透過加密貨幣詐騙、線上博弈等方式進行跨國洗錢。此案凸顯跨國詐騙集團利用台灣金融體系漏洞進行洗錢的嚴重性，也引發各界對於金融監管機制的檢討聲浪。檢方目前持續偵辦中，後續發展值得關注。

更多品觀點報導

45億豪宅超跑全查扣！太子集團在台操盤手5人聲押禁見

XREX 交易所捐款台灣民間反詐騙協會 以行動支持防詐教育 展現推動金融安全決心

