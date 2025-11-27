太子集團爆黑吃黑！幹部侵吞數十億鉅款 幽靈公司隱身香港

跨國犯罪組織「太子集團」首腦陳志。 圖：取自太子集團網頁

[Newtalk新聞] 《香港 01》報導，柬埔寨太子集團主腦陳志經營跨國詐騙與賭博組織，旗下 146 間公司遭制裁，然而，其核心同夥曾於香港註冊多家關聯公司，卻未被列入制裁名單。

其中，新加坡籍高管張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）在台成立太子不動產，涉虧空 9 億元新台幣公款，並協助四海幫經營虛假賭博網站；另一新加坡家族辦公室主管黃大衛（音譯）亦侵吞 584 萬新加坡元，兩人皆曾來港開設公司，現由陳志在新加坡的賬房總管陳秀玲接手。

柬埔寨太子集團主腦陳志近年迅速崛起，由金邊網絡服務公司老闆轉為跨國犯罪組織核心，其網絡遍及柬埔寨、新加坡、台灣及香港。美國財政部對其旗下 146 間公司與個人實施制裁，指控其經營詐騙園區、跨境賭博及洗錢。然而，《香港 01》調查發現，陳志同夥以「Skyline Investment」及「Warp Data」等名稱在香港註冊多家公司，並未列入美國制裁名單，引發監管漏洞疑慮。

調查局偵辦太子集團詐騙組織案，檢方也聲請查扣集團在台豪宅、名車，合計扣押物價值新台幣 45 億 2,766 萬餘元。 圖：調查局提供

新加坡人張剛耀於 2018 年至 2019 年間，在香港註冊「Skyline Investment Management (HK) Limited」及「曲速資本遊艇管理有限公司」，他同時於 2019 年赴台灣成立「台灣太子不動產投資公司」，向台灣民眾推銷柬埔寨房地產，然而，2020 年張剛耀被控將台灣太子四間關聯公司資金轉入私人賬戶，總額達 2,651 萬美元及 6,791 萬新台幣，合共約 9 億元新台幣，事件於 2021 年被揭發，張剛耀遭台灣通緝，並退出香港公司。

張剛耀亦擔任台灣「大牛科技」負責人，該公司於 2021 年遭查獲協助境外賭博網站營運，並與台灣黑幫「四海幫海巨堂」合作，以虛假網站為黑幫吸金，儘管四名高層被判刑，張剛耀仍獲檢方不起訴。他在接受英國《泰晤士報》訪問時否認虧空公款，稱僅為旁觀者，並透露太子集團因中國打擊跨境賭博，曾嘗試將資金轉移至美國或英國，但美國拒發簽證，英國則迅速批出「Tier-1」投資者簽證。

另一方面，太子集團在新加坡的家族辦公室「DW Capital」亦發生黑吃黑事件。創辦人黃大衛被控侵吞公司在華僑銀行的 584 萬新加坡元公款，並多次以健康理由拒出庭，新加坡法院於 2022 年作出缺席判決，要求他承擔 1,200 萬新加坡元債務，其後他申請破產，黃大衛亦曾來港開設「De Majestic Vines Limited」經營洋酒貿易，該公司已於 2024 年被除名。

De Majestic Vines Limited自 2024 年被除名後，社交媒體已長時間沒有更新。 圖：翻攝自 IG 帳號 @demajesticvines

張剛耀遭通緝後，香港的「Skyline」公司改由新加坡人陳秀玲擔任董事，股東為毛里求斯基金；「曲速資本遊艇」則由另一新加坡人 TAN Zhenyang 接手。而陳秀玲同樣被美國制裁，被指負責監管太子集團在毛里求斯、台灣和新加坡的公司，包括持有陳志豪華遊艇的實體及新加坡家族辦公室，她於今年五月在香港成立「Warp Capital Limited」，具體業務仍不明。

