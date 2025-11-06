太子集團爆「黑吃黑」！陳志被下屬騙走9億 改派3親信來台管帳

太子集團創始人陳志被騙走9億後，改派其他親信來台掌管帳務。

柬埔寨「太子集團」在台洗錢版圖逐漸現形，檢調日前查扣該集團藏匿於台灣的45億元資產後，進一步掌握集團核心成員在台運作脈絡，發現太子集團創辦人陳志為逃避國際追緝，原先指派新加坡籍張剛耀來台負責管理資產，並以太子不動產公司名義收購和平大苑豪宅、處理貸款。不料張剛耀竟聯手下屬林泰榕在2020年間自公司帳戶挪走9億元後潛逃失聯，成為檢調追查太子金流的重要破口，目前2人遭北檢通緝中。

9億遭吞事件爆發後，陳志隨即更換人馬，改派深具信任的事業夥伴李添、楊新發來台接手。李添透過台籍幹部王昱棠、辜淑雯等人打造人頭公司架構，甚至聘請工程師為太子集團境外博弈平台寫程式，同時安排助理打點陳志及高層來台行程，入住和平大苑、豪車出入，營造成功企業家形象。

為避免再度出現A錢事件，陳志再指派長期負責全球帳務稽核的新加坡籍帳房陳秀玲來台掌管帳務，定期來台查看帳冊，監控財流動向。集團資金來源疑與詐騙、博弈平台收入有關，再透過尼爾創新公司負責台灣貸款與開銷支付。

然而，隨著美國司法部起訴陳志，並將李添、楊新發列入制裁名單，外籍幹部早一步離境。太子集團在台資產開始撤離時，王昱棠等人急忙處理豪車過戶、轉移財物，不料動作過大引起檢警注意，多輛超跑在離開和平大苑前遭查扣。

目前，檢調除持續追查太子集團在台的資產網絡，也深入追查是否還有尚未曝光的金流與隱匿財產。



