太子集團特助二度遭約談 涉經手金流加保50萬

檢調偵辦太子集團涉洗錢案有了最新進展，檢方疑似發現高層李添將名貴的古董字畫，從信義區豪宅移往新店藏匿，其中劉姓特助疑似經手相關金流，昨(24)日再度約談，訊後加保50萬。而劉姓特助相比上次進北檢完全沒遮掩，離開時還露出燦笑，這回則是低調許多，還傳出她在庭上痛哭坦承壓力很大。

穿長袖大學T戴著帽子和口罩全身包緊緊，太子集團劉姓特助第二次被檢警約談，相比上次態度差很大，完全沒遮掩看起來自信滿滿，上個月5日他態度坦然交保後還露出燦笑，但昨日複訊時一度在庭上痛哭，坦承壓力爆棚，似乎檢調掌握更多證據。

持續追查太子集團金流，陳志的台灣業務經理人李添喜愛豪車和古董字畫等，原本藏在信義區招待所，後來擔心東窗事發疑往新店藏匿，過程中劉姓特助疑為經手人，因此再遭約談，整排豪車停在地下室比車展還豪華，太子集團涉嫌用詐騙所得，買車洗錢特助疑似是帳房，經手的金額規模還有待持續調查不過如此一來，也讓檢警串起重要金流線索。

律師李育昇(非當事律師)說：「檢察官應該是已經掌握相關證據，認為她不只知悉犯罪集團的不法行為，已經實際上有經手金流，因此認為她犯罪嫌疑重大，提高交保金，未來如果認定有罪，刑責也會較重。」太子集團規模龐大，分工也很細膩，劉姓特助上回15萬交保，這回再加保50萬笑容沒了，未來想輕易脫身恐怕沒那麼容易。

