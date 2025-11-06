太子集團特助交保燦笑 藍議員「怒火直噴雲霄」、呼籲立法院盡快修法

記者李鴻典／台北報導

柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台組織，4日遭檢警調大規模搜索，豪宅、銀行帳戶、名車遭扣，合計價值高達45億餘元。其中，一名特助劉純妤複訊後以15萬元交保，但她步出偵訊室時竟燦笑，引發討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，她看到此幕「心裡的怒火直噴雲霄」。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

游淑慧今（6）天一早在臉書發文表示，昨天看到詐騙45億的太子集團幹部交保金額15萬，新聞畫面中有人燦笑交保、還有一字排開的五億的豪車庫……心裡的怒火直噴雲霄。

之前看到另一則新聞，當時人心大快；緬北詐騙家族之一的明家集團，9月在

太子集團「爆乳特助」劉純妤以15萬交保笑著離開，林智群律師揭內幕：「當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！」（圖／翻攝畫面）

浙江人民法院一審宣判，針對該集團涉嫌殺人、詐騙、販毒、組織賣淫等罪名成立，主謀明學昌的兒子明國平、孫女明珍珍等，11人被判死刑、5人死刑緩執行、11 人無期徒刑、另有 12 人被判 5 至 24 年有期徒刑。

游淑慧直言，這樣的判刑結果，不知道做詐騙的怕不怕？但起碼對善良老百姓來說，覺得這樣判刑才夠。

游淑慧提到，反廢死的人一直說，死刑不能解決問題。或許吧，但死刑最少可以解決製造問題的人吧。所以呼籲立法院盡快修法：

一，加重詐欺罪相關人等的刑罰，尤其針對共犯、幫助犯等，如車手。

二，進行組織犯罪防制條例的修法，針對〔發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者〕加重刑度，最重可處於死刑。

游淑慧說，也就是不管是組織詐騙集團、販毒集團、賭博集團、賣淫集團，只要是犯罪首腦，都應該另以組織犯罪首腦論處，最重可以處以死刑，以達到嚇阻作用。「解決製造問題的人，就可以解決很多問題」。

