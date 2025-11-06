太子集團特助性仲介「海量網紅、小模」供高層選妃！遊艇派對奢靡細節曝

太子集團陳志重要左右手李添在台特助李守禮。廖瑞祥攝



柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙、洗錢案，集團創辦人陳志犯罪重大，台北地檢署日前查扣該集團在台45億元資產，並拘提陳志親信辜淑雯、王昱棠等25人。此外，陳志另一名心腹李添之特助李守禮，曾在台北三大酒店之一工作，認識的女性眾多，仲介李添每月100萬包養酒店妹，還曾包下3艘遊艇並找各國美女，供太子集團高層「選妃」。

地檢署追查太子集團犯罪時，爬出陳志、李添在台期間的私生活，得知兩人愛豪車，協助購入多輛稀有名車，深暗兩人愛台灣女生溫柔、善解人意，李添每年更砸百萬包養年輕女生，包含大學生，李守禮便成性服務提供者，曾安排李添赴制服店消費。

據聞，李添在制服店看上其中1名酒店妹，開價每月300萬元包養對方，李守禮聽聞後殺價到100萬元。

此外，太子集團歷年舉辦高層派對，李守禮負責招攬各國美女、台灣酒店妹、網紅、小模等美女，一同飛出國陪遊、提供性交易。

而喜歡奢糜生活的陳志，也曾買下3艘豪華遊艇招待高層與朋友，眾人在船艇上選妃遊樂。李守禮可說是兩名大老闆的娛樂提供者。

