太子集團特助揭密「遊艇選妃、百萬包養、名車接機」紙醉金迷生活曝光

社會中心／陳佳鈴報導

台籍特助李守禮原為酒店經紀，熟悉場子與談價流程，被上層視為「處理聲色場所」的專責窗口。（圖／記者楊佩琪攝）

柬埔寨太子集團跨國洗錢案持續延燒，檢警日前在台正式收網，查扣資產超過45億元、拘提25名相關人到案。隨著偵辦深入，集團高層在台奢靡程度也逐漸浮上檯面：包養酒店女、百萬月付、遊艇選妃、名車排隊接送，宛如現實版紙醉金迷。

檢警本次行動鎖定太子集團創辦人陳志在台布局的人頭公司，逮捕多名核心成員，包括陳志親信辜淑雯、王昱棠，而另一名中國籍主嫌李添則被指為「影武者」，主導金流調度與灰色社交活動，被視為陳志在台的左右手。

為迎合李添對名車的偏愛，李守禮還協助購入11輛超跑，包括 Ferrari、Porsche、Lamborghini、McLaren 等豪華車款，交由集團幹部邱子恩代為管理。（圖／調查局提供）

追查過程中，檢方發現李添長年包養多名女子，對象涵蓋女大生與酒店小姐，其中一名台籍特助李守禮更扮演關鍵角色。李守禮原為酒店經紀，熟悉場子與談價流程，被上層視為「處理聲色場所」的專責窗口。

有次李添赴台北知名便服酒店飲宴，看上特定酒女，表示願意「每個月300萬包到好」，李守禮卻自信回覆「100萬就能辦」。最後雙方成交，李守禮成功「替老闆省下兩百萬包養費」。這些談價紀錄，已成為檢方追查金流與洗錢路徑的重要證據。

奢華程度不只止於包養。掌握內情的調查人員透露，李守禮每年還要規劃一次集團高層的私密聚會，規模與花費令人咋舌——某次甚至直接包下三艘遊艇，廣邀各國美女陪同，宛如「海上選妃宴」。現場名車雲集、香檳不斷，堪稱權力與金流堆出的狂歡舞台。

此外，為迎合李添對名車的偏愛，李守禮還協助購入11輛超跑，包括 Ferrari、Porsche、Lamborghini、McLaren 等豪華車款，交由集團幹部邱子恩代為管理。車輛主要用來接送集團高層及陳志親友，象徵「地位、面子與安全」。

檢方掌握的通聯紀錄顯示，當太子集團因美國調查登上國際媒體版面時，李守禮曾焦急向李添詢問「事情是否很嚴重」。然而李添僅淡淡回覆：「沒事，都是小錢。」並稱自己「正和主席一起」，不難看出集團高層對司法追緝毫無戒心。

目前，全案仍持續偵辦中，檢警正追查境外金流與指揮頂層，預料後續恐仍有更多黑幕與奢靡細節將被揭開。

