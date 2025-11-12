太子集團特助15萬交保燦笑惹議 台北地院：非本院裁定
柬埔寨「太子集團」從事跨國詐欺與洗錢，在台灣設立空頭公司和經營線上博弈，坐擁豪宅、名車，檢警調日前執行搜索並拘提、約談24人，查扣逾45億元資產；其中劉姓女特助穿著受到矚目，以15萬交保又露出燦笑，引發輿論沸騰認為法官輕縱。台北地院今（12日）提出4點澄清，強調檢方未聲押劉女，法院無從介入，「該項交保並非本院所為的裁定，特此說明」。
台北地檢署這波拘提24人，複訊後聲請羈押王昱棠等5人核心幹部，台北地院審酌案情與證據後，裁定王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩收押，負責管理豪宅的凃又文則以30萬元交保，檢方不服已提抗告。其餘19人依案情分別以3萬至100萬元不等交保，並限制出境出海。
台北地院今天大動作發聲明，指出媒體關注的「劉姓特助以15萬元交保」部分，是檢察官於偵查階段依職權命具保候傳，強調「檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明」。
台北地院表示，依刑事訴訟法規定，偵查階段被告的逕命具保、聲押或釋放，均屬於檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，是為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。
對於社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，台北地院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。
