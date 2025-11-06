太子集團特助15萬交保 王鴻薇對比「死亡連署案交保要千萬」：台灣真是詐騙天堂

柬埔寨​太子集團涉嫌跨國詐欺、洗錢，台北地檢署4日收網，指揮警調搜索查扣45億元資產，並拘提25名被告，聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人，其餘10餘名被告分別以3萬至100萬元不等金額交保。對此，國民黨立委王鴻薇怒批，對比國民黨日前「死亡連署」的偽造文書案，​太子集團這麼低的交保金額，是不是要告訴全世界台灣真的是詐騙天堂？​



王鴻薇表示，​太子集團的詐欺犯罪鬧到國際，低的5萬元交保，日前引起關注的總經理特助也僅15萬元交保，「這麼低的交保金額，是不是要告訴全世界，台灣真的是詐騙洗錢天堂？」

廣告 廣告

王鴻薇說，他們被抓到之後交保金額非常少，5萬、15萬跟詐團動輒獲利數億、數十億比起來，根本是九牛一毛，所以不管他是不是重罪或可能逃亡，都完全不符合比例原則。



​王鴻薇怒批，相較於國民黨所謂的偽造文書連署，有人直接羈押、甚至交保金額高達千萬元之多，「司法單位確實是要告訴全世界，台灣是詐欺天堂。」



更多風傳媒報導

