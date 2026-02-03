太子集團犯罪所得拍賣會 愛馬仕包84萬元賣出

（中央社記者謝君臨台北3日電）法務部行政執行署士林分署今天舉辦跨國犯罪組織「太子集團」首場犯罪所得拍賣會，拍定34件，金額達新台幣170萬餘元，最受矚目的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包以84萬元拍定。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官去年10月8日起訴陳志等人，台北地檢署去年10月15日主動分案偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行，已陸續展開多波搜索行動；另方面，陳志近日已自柬埔寨被押返中國。

根據士林分署新聞稿，台北地檢署檢察長王俊力於拍賣會前致詞表示，太子集團犯罪所得拍賣是檢、警、調、執行等機關緊密合作，自偵查階段查扣犯罪所得，並於執行端完成變價程序，有效防止資產價值減損，更徹底剝奪犯罪者不法利得，使犯罪所得回歸公庫或用以補償被害人，落實社會公義。

士林分署表示，本次拍賣標的為太子集團人員涉犯詐欺等案件中所查扣的不法所得，包括二手名牌包、二手名牌鞋款及雪茄等多項物件，由北檢囑託士林分署辦理變價拍賣。拍賣會吸引逾50名民眾到場競標，出價次數累計逾186次。

根據新聞稿，拍賣會上最受矚目的愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，最終以84萬元拍定；另有6雙經典JORDAN系列運動鞋，共以1萬3800元賣出；雪茄類標的拍定金額達35萬餘元。拍賣所得將全數交由北檢保管，以保全未來沒收與被害人求償的權益。

另方面，士林分署與台北市政府警察局內湖分局員警還在拍賣會上演出防詐宣導短劇「假拍賣．真詐騙」，展現常見法拍詐騙情境與手法，希望加深民眾防詐意識。行政執行署署長繆卓然、王俊力、士林分署分署長吳廣莉等人則共同高舉標語，宣示聯合打詐決心。（編輯：蕭博文）1150203