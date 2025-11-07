太子集團狂撈45億！律師嘆「現在都只抓到人頭老闆」：幕後掌門人很難抓

社會中心／彭淇昀報導

柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）涉組織犯罪，拘提25名被告到案、查扣高達45億不法資產。對此，律師陳君瑋認為，現在抓到的都只是「人頭老闆」而已，「詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的」。

柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴，台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產。（圖／翻攝自太子集團控股）

根據檢警調查扣的不動產及財物，包括11戶和平大苑豪宅、48個停車位，價值約38億1421萬餘元；29輛高級豪車，總價值超過8億5000萬餘元；60個銀行帳戶，內存金額共2億3578萬餘元；還有2輛豪車持續追回中。總計查扣不法資產超過45億餘元。

陳君瑋在臉書「陳君瑋律師粉絲團」發文表示，關於太子集團詐騙案，「現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的」。他坦言，任何事情都能詐騙，表面上詐騙騙的是錢，但實際上騙的是心，「只要心不要被牽著鼻子走，就不會受騙」。

陳君瑋提到，他曾處理過許多詐騙案件，從最古老的「廣西南寧詐欺案」、最低階的龐氏騙局，到不動產租賃詐騙、電信詐騙，再到靈骨塔詐騙、愛情詐騙、虛擬貨幣詐騙等等。他提供2個基本方針，「不要貪心，就不會被騙」、「夜深人靜很孤單，找自己好閨蜜聊天，不要亂上網」。

