太子集團發聲明否認違法 控司法單藉「無根據指控」奪45億資產

柬埔寨「太子集團控股」上月遭美國司法部起訴，將集團董事長陳志及其左右手、帳房等人列入制裁清單。北檢日前也大動作拘捕集團在台操盤手和幹部，查扣總價逾45億元資產，引發社會關注。太子集團11日打破沉默，用柬埔寨文和英文發出聲明，堅決否認集團或董事長涉及任何不法，並稱相關指控毫無根據。

聲明中，太子集團首先否認集團或董事長陳志曾涉及任何非法活動，批評相關指控毫無根據，質疑此舉是企圖合理化當局非法沒收價值數十億美元資產的行為。

太子集團表示，這些毫無根據的指控，加上媒體不斷重複報導未經證實的說法，已對集團數千名無辜的員工、合作夥伴，以及集團客戶造成不當傷害。

最後太子集團強調，集團十多年來一直以透明且完全守法方式經營，當所有證據公布後一切都將明朗。集團表示已委託頂尖律師團隊幫忙處理，有信心在真相揭曉後，集團及董事長將會是完全清白的。

太子集團11日用柬埔寨文和英文發出聲明，堅決否認集團或董事長涉及任何不法，並稱相關指控毫無根據。（翻攝自X）

