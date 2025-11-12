太子集團發聲明「否認違法」 控司法單位找藉口：為拿走數十億美元資產

由陳志（左圖）擔任董事長的太子集團，發出聲明否認違法。翻攝太子集團官網



柬埔寨跨國詐團「太子集團」上月遭美國司法部起訴，董事長陳志約12萬枚比特幣被沒收。由於其也涉嫌在台洗錢，遭台北地檢署偵辦，查扣逾45億資產。太子集團昨（11/11）發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據，似乎是在為非法沒收數十億美元的資產作辯解。

太子集團昨在官網發出英文及柬埔寨文兩種版本的聲明，表示集團及董事長陳志絕無涉及任何非法活動，「近期指控毫無根據」，似乎是為非法沒收數十億美元的資產進行辯護，更稱媒體不停地報導未經證實的指控，已對數千名員工及工作夥伴造成嚴重衝擊。

聲明中還說，該集團十多年來一直營運透明、遵守所有適用法律法律，已委任國際知名律師事務所Boies Schiller Flexner LLP組成頂尖團隊，強調當證據公布後，有信心能證明太子集團與董事長的清白。

太子集團發出聲明，否認違法，並稱是當局為不當沒收數十億美元資產進行辯解。翻攝太子集團官網

來自中國福建的陳志，目前在逃中，下落不明。如今集團發明否認指控，恰巧中國國家計算機病毒應急處理中心9日剛發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持有的比特幣，將事件形容為典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。

