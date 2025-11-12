太子集團發聲明！否認一切不法為陳志喊冤 反控美國不當沒收資產

太子集團董事長陳志被控是詐騙集團首腦。（資料畫面）

美國司法部指控「太子集團」董事長陳志在柬埔寨境內設立詐騙園區，強迫人口從事加密投資詐騙，再透過比特幣進行洗錢，該集團也涉嫌在台灣設立空頭公司和經營線上博弈，檢警調日前已查扣逾45億資產。太子集團11日發表柬埔寨文及英文聲明，強調集團和陳志沒有任何非法行為，稱相關指控「毫無根據」。

太子集團11日刊登由跨國律師代集團發出的聲明，分別以英文、柬埔寨文撰寫。聲明否認集團或董事長陳志有任何非法行為，近期的指控毫無根據，只是企圖為不當沒收數十億美元資產進行辯解。而毫無事實依據的指控被部分媒體重複報導，不實言論已對集團內成千上萬的員工、合作夥伴及社區造成嚴重傷害。

太子集團在官網聲明「明確否認」集團或陳志有任何非法行為，集團運作十多年來始終遵守各項法規，堅持透明化運作並遵守所有適用法律，「隨著所有證據公佈，我們的清白將會更加明確」，稱已委任國際知名律所Boies Schiller Flexner LLP組成頂尖法律團隊，「我們深信，在事實真相揭曉後，太子集團及其主席將獲得完全平反」。

太子集團聲明集團與陳志沒有任何不法行為。（翻攝自太子集團官網）





