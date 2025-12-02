太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導

太子集團跨國詐騙，被檢調查扣多處豪宅據點、跑車等，共月45億元，但沒想到，主嫌〝陳志〞行蹤成謎，太子集團旗下的台灣子公司，竟然有人申請失業補助，台北市議員耿葳在市議會進行質詢，勞動局證實，確實有23名太子員工，以非自願離職為由，申請補助，勞保局將決定是否核准。

跨國詐騙集團"太子集團"，在台灣被查出有多處據點！被查扣多處豪宅、跑車，總金額破45億元！現在傳出在台"太子集團"員工失業了，竟然向北市勞動局，申請失業補助！會不會太誇張了？

台北勞動局長王秋冬vs.台北市議員（國）耿葳：「目前在勞動局申請失業補助有多少人，目前有23人申請失業補助，其實按照就保法的規定，這個失業給付是由勞保局來給付，但是我們的就服處會接受他的登記跟申請，如果他有非自願性失業的證明的話，那原則上他是符合登記的條件，至於能不能發給失業給付，是由勞保局來決定。」

太子集團，在台灣有12間公司，有8間沒雇用員工，另外四間一共雇用303人，傳出有23人申請失業補助，詐團前員工申請補助能否過關引發質疑。但依照就保法規定，失業給付，北市就服處會接受登記申請，原則上這些"非自願性離職"的員工符合登記條件，至於是否能成功拿到補助，選擇權全在勞保局。





台北市長蔣萬安vs.台北市議員（國）耿葳：「這個集團下面公司聘用的員工，現在來申請失業補助，勞動局我們地方政府，程序上是來受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局這邊來做最後是否給付，程序上面認定上大概是這樣，可以登記但是過不過得了，那就是後續的判斷。」

太子集團在台吸金破億元，現在在台公司被瓦解，詐團員工失業，人民血汗錢，恐怕成為他們的失業補助金，大家最想問，到底誰才是真正的受害者？

