太子集團百萬愛馬仕包 「免配貨」84萬拍出

北檢偵辦太子集團洗錢案，其中最吸睛的是「檸檬黃」愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包。（圖／東森新聞）





北檢偵辦太子集團洗錢案，查扣集團在台資產以及豪車，還有精品包包、JORDAN限量運動鞋，其中最吸睛的是「檸檬黃」愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，市價約160萬到200萬。一早不少民眾到拍賣現場，就有人一次喊價，以不到一半的價格84萬，不用配貨就得手愛馬仕。另外太子集團的32輛頂級豪車，也將會在2月25號拍賣。

行政執行署人員：「這個是檸檬黃，它的等級是方塊規格。」

不用配貨的愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包，市價160到200萬，行政執行署拍賣，起標價83萬，有民眾84萬得標。

行政執行署人員：「84萬第三次，這個3號先生拍中。」

一半價格就買到，男子不只得標愛馬仕包，包含GOYARD、PRADA等二手精品包，也都是由他一個人買走。這回是北檢偵查太子集團吸金案，查扣不法所得，要把精品變現，還給被害人。

北檢檢察長王俊力：「這些不法所得變相用來買豪宅、買名車，還有大家看到的這些精品。有很多被害人他們被騙了，所以這些不法所得，我們絕對不能夠讓他們因為犯罪，可以坐享這些犯罪所得。」

拍賣的不只是精品包，還有多款JORDAN系列運動鞋，包含海尼根聯名款，因為是絕版品，市場喊價動輒10萬起，以及滑板設計師情人節限定款2萬5到4萬5，還有冰淇淋品牌聯名款，一雙球鞋要價4到6萬元。被告的收藏還有限量發售的野獸系球鞋、反轉巴西款、星巴克聯名款，就連金剛狼配色剪籃網球鞋他都有，可見太子集團資金雄厚。

這些精品包以及限量款球鞋，對於太子集團108位所有被告來說，只是冰山一角。眾所矚目的拍賣，還有32輛頂級超跑，將會在2月25日警察專科學校震撼開錘，預計將吸引全台收藏家以及車商瘋搶。

