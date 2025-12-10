即時中心／綜合報導

台北地檢署持續追查柬埔寨太子集團跨國洗錢案，發現該集團不僅利用贓款購買豪車豪宅，還有豪華遊艇長期停靠基隆八斗子碼頭；為釐清遊艇用途，昨（9）日發動第4波搜索，共計6人到案。協助管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，由於對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，今（11）日凌晨向法院聲押禁見。

太子集團首腦陳志等人涉嫌跨國詐欺犯罪，並在各國建立洗錢據點，美國司法單位於今年11月起訴。北檢也在11月發動大搜索，陸續查扣8間和平大苑豪宅、30餘輛超跑名車，並聲押台籍幹部王昱堂等7人。

檢方發現，該集團不僅利用贓款購買豪車豪宅，還有砸下10億購買四艘豪華遊艇，長期停靠基隆八斗子碼頭；為釐清遊艇用途，昨（9）日發動第4波搜索，並拘提管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家等，共計6人到案。

據《聯合新聞網》報導，吳宜家是中配，嫁給吳柏毅後來台20多年。她的胞弟吳逸先放棄中籍身分、現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責管理4艘價值逾10億元的豪華遊艇；但疫情爆發後，吳逸先就不再入境台灣，遊艇事務交由吳宜家打理。

而協助管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，則是太子集團在台「現金流組織」成員之一，專門負責將集團轉匯來台的現金拿給天旭公司，疑似用來支付吳逸先等人在台費用，另幫忙保管吳逸先發放在台管理遊艇員工的薪水。洗錢案爆發後，王俊國將錢分別藏放在台北及彰化老家，專案小組9日前往兩地搜索，查扣1.300萬元現金。

經檢方訊問後，管理遊艇的香港博高公司負責人者吳宜家270萬元交保；吳女丈夫吳柏毅100萬元交保；遊艇船長黃慶德80萬元交保；遊艇管理行政人員傅璻如60萬元交保，均限制出境出海。另外，玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，也以30萬元交保。至於王俊國，由於對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，在今（11）日凌晨向法院聲押禁見。

玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，也以30萬元交保。（圖／民視新聞翻攝）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／太子集團砸10億買豪華遊艇洗錢！帳房王俊國遭聲押禁見

