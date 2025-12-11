太子集團砸10億買遊艇洗錢 港商負責人270萬交保

台北市 / 綜合報導

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，持續追查發現，太子集團曾經以香港博高公司的名義購買4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆碼頭，9日檢方發動第4波搜索，拘提香港博高公司吳姓負責人，她是太子集團三把手「吳逸先」的姊姊，複訊後270萬元交保限制住居出境出海、配戴電子監控裝置，而另1名管理顧問王姓負責人，則涉嫌幫忙太子集團轉交資金，由於金流交代不清遭到聲押。

看到大批媒體馬上用外套遮臉，他就是太子集團三把手吳逸先的親姊姊，複訊後以270萬元交保，並限制出境出海，實施科技監控，他管理的香港博高公司，替太子集團管理4艘豪奢遊艇，親友說：「求求你不要拍我，我不是犯人。」

把臉緊緊擋住的是吳姓負責人的丈夫，更是公司的備位董事，訊後以100萬元交保，而負責管理遊艇事務，傅姓行政人員則是60萬交保，被調查局人員帶著走進地檢署，他來頭不小，王姓男子是玄古管理顧問，更是公司幕後實際管理者，是太子集團在台重要人物，號稱是博高公司在台帳房。

檢警調查發現，太子集團匯了1000多萬由他轉交給天旭公司，管理遊艇員工薪水，在太子洗錢案爆發後，王姓男子立刻將700萬現金放在行李箱藏到彰化老家，台北注家則被發現500多萬現金外幣，檢警事後查扣公1300萬現金，因為王姓男子金流交代不清遭到聲押，日前檢警發動調查，查扣太子集團在台超跑和平大院等房產，現在竟也傳出購入的遊艇曾出現在台灣。

檢警追查太子集團三把手，之前購入4艘豪華遊艇價值破10億元，掛名在香港博高公司底下，這幾艘遊艇被發現106年到114年多次停靠基隆漁港，提供給集團幹部用來開趴，太子集團主席陳志更用遊艇招待貴賓，洗錢案爆發後3搜遊艇變賣，另外1艘遊艇則在1月離台，檢警發動搜索，逐漸太子集團在台金流脈絡，對於洗錢網絡如何運作也將持續掌握。

