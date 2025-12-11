太子集團砸10億買遊艇疑跨國洗錢！ 玄古負責人王俊國羈押禁見

王俊國聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署查出太子集團曾以香港博高公司名義購買4艘遊艇，並停泊於台灣基隆碧砂漁港，負責管理遊艇的便是博高公司負責人吳宜家。另外玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯替太子集團洗錢並將現金轉交給天旭公司。北檢12月9日指揮第4波搜索行動，拘提包含吳宜家、王俊國等6名被告並查扣1300萬元。檢方複訊後，於今日（12月11日）聲押禁見王俊國獲准。

香港博高公司登記負責人吳宜家原先被諭知以300萬元交保，但因為湊不齊保金，檢方於昨日晚間降保至270萬元，並限制住居、限制出境出海，實施科技監控。至於吳女的丈夫吳柏毅同時也是香港博高備位董事以100萬元交保，限制出境出海。其餘被告包括遊艇船長黃慶德以80萬元交保，限制出境出海；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保，限制出境出海；玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，限制出境出海。

全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經累計羈押8人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。

檢方向法院聲請扣押太子集團不法所得，其中共有18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，價值約莫高達45億2766萬餘元。後續經過專案小組不斷順藤摸瓜以後，發現太子集團竟還擁有艘豪華遊艇，且原先船隻也位在台灣並由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責管理，目前船隻已經駛離台灣，部分則已被賣出。

專案小組追查發現，太子集團在台設有現金流組織，並由玄古管理顧問公司負責人王俊國將太子集團的犯罪所得供天旭公司使用。另外，博高公司則為了洗錢，投入將近10億元購買4艘遊艇，並以玄古管理顧問公司招募員工管理船隻。不過，其中3艘遊艇在案發以前就陸續遭到變賣，最後1艘也於今年駛離台灣。

