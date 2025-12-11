太子集團砸10億買4艘遊艇洗錢...曾停泊碧砂漁港 香港博高在台帳房王俊國遭聲押

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢調追查發現，該集團涉嫌透過香港博高公司名義，斥資逾10億元購買4艘豪華遊艇，且曾停泊在基隆碧砂漁港，並在台設立玄古管理顧問公司負責船隻管理，懷疑遊艇除供集團高層娛樂外，還涉作為跨國洗錢工具。北檢9日發動第4波搜索，拘提6人到案，經檢察官訊問後，今（11）日依洗錢等罪聲押禁見香港博高公司在台帳房、同時也是玄古公司現任負責人王俊國。

太子集團斥資逾10億元購買4艘豪華遊艇，並在台設立玄古管理顧問公司負責船隻管理，玄古公司現任負責人王俊國訊後遭聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

檢方另裁定多名被告交保，其中香港博高公司登記負責人、玄古公司首任負責人吳宜家以270萬元交保，並限制出境、出海及住居，須接受科技監控；其丈夫、博高公司備位董事吳柏毅交保100萬元；船長黃慶德80萬元交保；玄古公司行政人員傅璻如60萬元交保；玄古公司第二任負責人許晉碩則以30萬元交保，4人均限制出境出海。

專案小組查出，太子集團首腦陳志曾指示入籍柬埔寨的中國籍男子吳逸先成立香港博高公司，並找其嫁來台灣的胞姊吳宜家擔任名義負責人，再以公司名義購置4艘豪華遊艇，登記於博高公司名下。為管理船隻，博高公司進一步在台成立玄古管理顧問公司，招募台灣員工負責日常營運，其中王俊國掌管博高及玄古相關帳戶，被認定為是在台金流關鍵角色。

檢警調查發現，這些遊艇自2017年至2025年間多次靠泊基隆港，曾供集團成員舉辦私人派對與娛樂活動，甚至疑似被用來轉移或藏匿資金。隨著案件浮上檯面，3艘遊艇已於案發前陸續出售，最後1艘也在今年初駛離台灣，博高公司並結束玄古公司在台業務，疑似刻意製造金流斷點。

本次搜索行動由北檢指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站、刑事局第九大隊及北市警信義分局等單位共同執行，兵分14路搜索6名被告住處及相關公司，後續將持續追查遊艇購置、停泊、維修及管理費用等資金流向，全面朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

