太子集團砸10億購4豪艇洗錢 陳志「第三把手胞姊」遭逮

檢調追查，太子集團買了4艘豪華遊艇，價值高達10億，曾停在基隆的碧砂漁港，由第三把手的姊姊負責管理。（圖／東森新聞）





北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，逮捕首腦陳志第三把手的姊姊，檢調追查，太子集團買了4艘豪華遊艇，價值高達10億，曾停在基隆的碧砂漁港，由第三把手的姊姊負責管理，檢調懷疑太子集團利用遊艇走私資金，訊後裁定她以270萬元交保，並限制出境出海、實施科技監控。

身穿藍色衣服的婦人看到鏡頭，立刻拿外套蓋在頭上遮臉，她是替太子集團管理遊艇的香港博高公司負責人吳宜家，而她的丈夫吳柏毅則在公司擔任董事，經過複訊後兩人分別270萬元和100萬交保，並限制出境出海。

香港博高公司董事吳柏毅親友：「不好意思，不好意思，謝謝。」北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，除了查扣豪車、豪宅，追查後發現集團還買了4台豪華遊艇，價值超過10億元，曾經就停在基隆碧砂漁港，表面上供集團成員來台享樂使用，私下卻疑似還用來走私資金，充當行動金庫，其中三艘已經變賣，最後一艘在年初就已經駛離台灣。

碧砂漁港附近漁民：「很豪奢，因為那個船聽說是世界排名十幾名的，都停在外面那個紅色燈塔，聽說是30幾億，一年可能要5千萬、8千萬，養船要吧，因為那個船那麼大。」

專案小組調查香港博高公司負責人吳宜家，是以陸配身分嫁來台灣，她的弟弟吳逸先則入籍柬埔寨，成為陳志的第三把手，檢調追查金流發現，吳宜家夫妻檔的女兒還是政大高材生，平常上學開賓士代步，而這輛車的車主就是她的舅舅吳逸先，專案小組查出每次陳志和高階幹部來台去酒店高檔餐廳的開銷，都是由玄古管理顧問公司，現任王姓負責人拿現金支付，這回查扣1300萬元，還有大量人民幣、日幣外幣，由於他對金流來源交代不清，遭檢方聲押禁見，全案朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

