太子集團砸45億買11戶豪宅沒被發現？黃暐瀚：國安監管機制有漏洞

柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」(Prince Group)在台洗錢案持續延燒，檢調查出該集團涉及逾45億元詐騙洗錢，並在台北101成立天旭公司、購入和平大苑11戶豪宅。政治評論員黃暐瀚在節目中說，民眾存款金額比較大都會因洗錢防制被問，這些異常資金流動早在2019年就出現，「外資要進來，投審會不用審資金嗎？相關部門都沒在處理嗎？」他直指這起案件暴露台灣國安漏洞，讓詐騙集團得以暢行無阻長達6年。

太子集團如何在台灣建立「洗錢網路」？

根據檢調調查，太子集團在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。該集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡公司旗下又設立7家空殼公司，利用購買豪宅、名車及經營線上博弈等方式洗錢。

太子集團掃樓「和平大苑11戶」時間線

黃暐瀚引述報導指出，根據實價登錄資料，早在2019年就有多家公司大舉購入台北市和平東路「和平大苑」豪宅，總金額高達41億元。這棟豪宅因天王周杰倫居住其中而廣為人知，卻成為詐騙集團洗錢據點。

廣告 廣告

根據公開資訊，聯凡、澄碩、鳴灣、邁羽、博居貳、睿都等多家有限公司，在2019年1月至5月間陸續成立。這些公司成立後3到6個月內，立即出手購買和平大苑房產，單筆交易金額從3億到6億不等，11戶總價高達45億元。

同一人設立多家公司 豪宅當公司登記地址

黃暐瀚指出，這些公司具有高度關聯性：代表人都是同一位林姓人士，公司登記地址也都在和平大苑的不同樓層。「同一個地點、同一個住址、同一棟樓不同樓層，同一個代表人，這麼多的公司，然後一起在那一年同時買」，這種集體行為模式相當異常。他說，一間3億到6億的豪宅，竟然被用來登記公司。「會不會怪怪的？」

4年前媒體就曾報導！「新加坡神秘買家」大舉購房警訊未被重視？

黃暐瀚強調。這並非全新線索。2021年11月10日，《經濟日報》記者朱曼寧就已報導「新加坡神秘買家」大舉購入台北豪宅的消息，距今整整4年。但事隔多年，直到太子集團45億詐騙洗錢案爆發，才發現這些買家背後疑似是柬埔寨詐騙集團。

廣告 廣告

黃暐瀚直言，「6年前就有這件事情，然後4年前經濟日報就報導了新加坡神秘買家，那你也要查一下錢是不是乾淨的，結果居然是詐騙集團。」

數十億資金湧入台灣 投審會、洗錢防制機制是否出現「國安漏洞」？

針對太子集團能在台灣暢行無阻長達數年，黃暐瀚說，「外資要進來，投審會不用去審他的資金嗎？他要搬現金、要有帳戶、要把錢匯到台灣，相關部門都沒有在處理嗎？所以今天在講說，國安是不是有漏洞？」

他強調，當大量資金進入台灣「瘋狂買房買車」時，相關單位就應該查核資金來源。「這麼多的錢跑進台灣,然後買車買豪宅」，卻沒有觸發任何警示機制。黃暐瀚以一般民眾的經驗對比：「我們今天到銀行光是存個錢，存超過多少錢、提到多少錢，都會依照洗錢防制法被問。」但太子集團數十億資金進出，卻未被攔截。

大量資金湧入台灣 監管機制應是否有漏洞？

黃暐瀚認為，太子集團案暴露出台灣在外資審查、洗錢防制、不動產交易監管等多個環節的漏洞。「其實基本上，我覺得這個確實應該要檢討。回頭看，當大量資金進到台灣，瘋狂買房買車的時候，要不要查一下它是什麼來歷？」