太子集團神秘二把手「控台23家公司」…國安列管300人竹聯、四海也涉入
社會中心／台北報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團涉在台洗錢案。據了解，太子集團在台成員王昱棠是台灣公司高層，但實際上只是執行端，太子集團董事長陳志身邊還有一名神秘「二把手」，不僅多次來台，在台灣還有23家公司，甚至有包括竹聯、四海等幫派等黑幫分子涉入。
根據《自由時報》報導，胡小偉來自中國江蘇，在整起太子集團詐賭案背後牽連甚廣。他於2016年涉及非法遊戲吸金60億被逮，卻疑似和中共高層關係密切，獲得釋放；2022年多次也曾多次來台業務監督，協調在台公司相關庶務。
報導指出，調查小組目前追出，陳志、胡小偉實際掌握我國23家空殼、實體公司，表面經營線上博弈、遊戲開發、資產管理等，實際上是作為洗錢、資金轉移平台，且為迅速擴大版圖，拉攏我國幫派分子加入，目前有300多人遭列管，除太子集團旗下公司員工外，亦有竹聯、四海等黑幫人士涉案，持續被國安、檢調單位監控中。
