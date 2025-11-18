太子集團租101辦公室惹議 賈永婕露面自虧「冰淇淋怪物」快閃

台北101董事長賈永婕18日為冰淇淋品牌的門市開幕活動站台，在現場幽默自稱是「冰淇淋怪物」，表示自己吃美味的冰品速度快且從不頭痛，推薦紅豆抹茶搭配麻糬配料的口味，並親自挑戰擠10球霜淇淋。然而對於太子集團旗下子公司的辦公室設在台北101惹議一事，她以趕行程為由未接受媒體訪問便離開。

賈永婕17日出席冰淇淋品牌開幕活動。(圖／中天新聞）

賈永婕幽默自稱是「冰淇淋怪物」，吃冰不會頭痛。(圖／中天新聞）

回顧此事，太子集團跨國詐騙案近來引發關注，賈永婕13日在臉書發文，表示台北101並無公權力，無法像檢警一樣去調查租戶背景，只能依據公開商業資訊進行查核，在執行上確實有限制與困難。

賈永婕也坦言得知此事時感到非常震驚，並透露該公司在2017年簽約、2018年進駐時，經過嚴格審核程序，「表面上它是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團。誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務？」因此懇請政府協助，指派專責單位對地標級建築的租戶進行背景查核與持續監管。

