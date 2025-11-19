太子集團第二波搜索！北檢拘提客服、會計8人到案 1人50萬交保

檢調發動太子集團第二波搜索行動，拘提8人到案。

檢調持續掃蕩太子集團，北檢本月4日展開第一波搜行動，扣押該集團在台不法所得45億元，聲押在台幹部王昱棠、辜淑雯等人獲准，昨天第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊，訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保，後降保至50萬元。

客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各以30萬元交保，還有太子集團旗下尼爾創新公司、天旭國際公司旗下的4名被告，因夜間停止訊問，預計今日下午移送北檢複訊。

美國聯邦檢察官上（10）月8日對柬埔寨「太子集團」董事長陳志等人提起公訴，同月14日將9間設於台灣的公司及3名國人列入制裁名單。據了解，3名台籍人士分別為黃婕、施亭宇、王蕾絢。

台北地檢署上（10）月15日主動分案，經追查發現，「太子集團」在柬埔寨各地設立詐騙園區，從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，為了掩飾跨國犯罪所得，在台成立聯凡等8家空殼公司，並將境外資金引入，購買台北市和平大苑豪宅等18筆不動產、奢侈品、48個車位、26輛豪車及相關銀行帳戶，估計自2017年陳志來台布局至今，已洗錢45億2766萬元。

調查指出，太子集團另在台北101大樓租辦公室，成立天旭國際科技公司，負責人為王昱棠，由人資主管辜淑雯招募工程師設計線上博弈程式，並由顥玥公司員工擔任線上客服人員。王蕾絢、黃婕、施亭宇3女則負責在帛琉置產進行洗錢。

專案小組4日指揮調查局台北市調處聯合刑事局警察局，兵分47路搜索「太子集團」在台組織及關係企業，包括在台北101大樓內的天旭國際科技、顥玥公司、台灣太子不動產投資、尼爾創新國際，以及位於和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案，檢方訊後以3萬元至70萬元不等裁定交保或限制出境、出海。

天旭國際科技人資女主管辜淑雯、核心幹部天旭負責人王昱棠、「總務長」李守禮、幫忙開走跑車的邱子恩聲押禁見獲准，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。

在台幹部王昱棠。



