太子集團第4波搜索！遊艇登記公司名下 玄古管理負責人遭聲押禁見

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方追金流發現，集團在台不但購買豪車，還疑似購置豪華遊艇！9號發動第4波搜索，共拘提6人到案，昨（10）天陸續移送複訊。

據了解，遭拘提的6名被告為玄古管理顧問公司以及逸先科技公司相關人員，其中一名穿著藍色毛衣，用外套遮臉的就是公司吳姓女負責人，她複訊後原本諭令600萬元交保，但疑似籌不出錢，降保到270萬元，並限制出境、出海，與實施科技監控。

至於玄古管理顧問公司負責人王俊國涉嫌協助太子集團轉交現金，對金流來源交代不清，檢方認為有滅證之虞，今（11）天凌晨向法院聲押禁見。

廣告 廣告

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

北檢續追太子集團拘提6人 1女負責人600萬交保

打擊詐騙集團祭「禁奢條款」 劉世芳：養小三也算

太子集團員工申請失業補助 勞長：涉違法不得請領